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Sorpresi a rubare, mollano la merce e sputano a terra per sfida
Protagonisti alcuni giovani già noti alle forze dell’ordine
Sorpresi a rubare, mollano la merce e sputano a terra per sfida.
Sorpresi a rubare, mollano la merce e sputano a terra per sfida
Scoperti a rubare, mollano tutto e sputano a terra per sfida. La vicenda è accaduta in un negozio di Gaglianico. Protagonisti della vicenda un gruppetto di giovani.
Sfidano pure i negozianti
Secondo le prime informazioni, pare che quattro ragazzini stavano piegando alcuni abiti presumibilmente nel tentativo di nasconderli per rubarli. Il personale del negozio però li ha notati. I giovani così hanno lasciato tutto il “bottino” ma prima di allontanarsi hanno sputato a terra come per provocare chi li ha colti sul fatto.
Come riporta Notizia Oggi, sul posto sono arrivati i carabinieri che sono riusciti a identificare alcuni ragazzi del gruppetto. Già conosciuti delle forze dell’ordine per precedenti controlli, attualmente i giovani non sono stati denunciati perchè appunto la merce non è stata di fatto rubata.
Immagine di repertorio
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