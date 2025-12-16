Sordevolo: obiettivo Passione 2027

Sordevolo: obiettivo Passione 2027

Sordevolo guarda al futuro del teatro che la rappresenta. In una cornice di grande partecipazione ed emozione, il Teatro Parrocchiale ha ospitato la serata “Obiettivo Passione 2027”, appuntamento che ha riunito la comunità per condividere visioni, progetti e nuove prospettive di un evento di respiro internazionale, nato dall’impegno corale di volontari profondamente legati al teatro popolare.

L’incontro, aperto a volontari, attori, comparse e appassionati, è stato presentato e moderato da Giuseppe Anderi, insegnante e sceneggiatore.

Presentazione

La serata si è aperta con un video di presentazione, accompagnato dalle musiche della colonna sonora dell’edizione 2022 e da immagini di repertorio. A seguire, gli interventi istituzionali. Primo a prendere la parola il Presidente dell’Associazione Teatro Popolare di Sordevolo, Stefano Rubin Pedrazzo, che ha ringraziato istituzioni, volontari e comunità, sottolineando il valore collettivo del progetto: «Per noi è come una riunione di famiglia, un grazie sincero a tutti gli intervenuti – ha esordito – arriviamo da un’edizione post-Covid, quella del 2022, molto sofferta, ma ce l’abbiamo fatta e oggi siamo qui a guardare al futuro».

Il saluto del sindaco

È seguito il saluto del Sindaco di Sordevolo, Riccardo Lunardon: «Ringrazio tutti i sordevolesi e ricordo che questo è un paese speciale». Il Sindaco ha ribadito il sostegno dell’Amministrazione comunale al percorso verso la Passione 2027.

Nel corso della serata è intervenuta la Direttrice Generale, Flaminia Perino. Ha illustrato il nuovo assetto organizzativo, soffermandosi sulla separazione tra Direzione Generale e Direzione Artistica, quest’ultima affidata alla Commissione Regia, evidenziando l’importanza di una struttura chiara ed efficace in vista del 2027.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook