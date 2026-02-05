Sole e nuvole (e pure un po’ di pioggia) si alternano nei cieli biellesi. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 5 febbraio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e nuvole (e pure un po’ di pioggia) si alternano nei cieli biellesi

Nella notte il cielo si presenta coperto con una temperatura che si attesta attorno ai 4°C. La copertura nuvolosa è totale, con un’umidità elevata che raggiunge il 98%. I venti soffiano da sud-sud ovest a una velocità di circa 6 km/h.

Durante la mattina, le condizioni meteorologiche rimangono simili, con cielo ancora coperto e una temperatura che sale leggermente fino a circa 5°C. La velocità del vento varia tra 6 e 8 km/h, mantenendo la direzione sud-sud ovest. L’umidità continua a essere alta, attorno al 95%.

Nel pomeriggio, il tempo migliora notevolmente, con cielo sereno e temperature che raggiungono i 9°C. La copertura nuvolosa è assente e i venti si attenuano ulteriormente, con velocità intorno ai 4 km/h. L’umidità scende al 71%, rendendo l’aria più gradevole.

La sera porta un ritorno delle nuvole, con cielo nuovamente coperto. Le temperature si mantengono intorno ai 7°C, con venti leggeri e un’umidità che si attesta attorno all’87%. Verso la fine della giornata possibilità di pioggia leggera, specialmente nelle ore notturne, con precipitazioni previste di circa 0,31 mm.

In sintesi il Biellese si presenta con una notte nuvolosa, una mattina grigia, un pomeriggio soleggiato e una sera di nuovo con nuvole e possibilità di pioggia.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook