AttualitàBiella
Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio
Le temperature non supereranno i 25 gradi oggi nel Biellese
Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio.
Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio
Oggi a Biella il tempo si presenterà generalmente stabile, con sole e nubi sparse.
Nel corso del primo pomeriggio non si esclude però qualche debole e breve precipitazione. Il termometro raggiungerà il picco di 25°C intorno alle 16, mentre in serata scenderà fino a 16°C, valore minimo previsto verso le 23.
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