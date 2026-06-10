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Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio

Le temperature non supereranno i 25 gradi oggi nel Biellese

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2 minuti fa

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Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio
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Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio.

Sole e nubi sparse, ma potrebbe piovere nel primo pomeriggio

Oggi a Biella il tempo si presenterà generalmente stabile, con sole e nubi sparse.

Nel corso del primo pomeriggio non si esclude però qualche debole e breve precipitazione. Il  termometro raggiungerà il picco di 25°C intorno alle 16, mentre in serata scenderà fino a 16°C, valore minimo previsto verso le 23.

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