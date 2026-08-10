Sole e bel tempo restano i padroni e il caldo non accenna a diminuire. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 10 agosto, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Sole e bel tempo restano i padroni e il caldo non accenna a diminuire

Durante la notte, nel Biellese approdano nubi sparse e la temperatura che si attesta intorno ai 26,1°C. La copertura nuvolosa si intensifica, portando a un cielo coperto nelle prime ore del mattino. La probabilità di precipitazioni è alta, raggiungendo l’80%. La temperatura percepita si mantiene attorno ai 26°C con una velocità del vento che varia tra i 6,9 km/h e i 16,4 km/h.

Nella mattina, il cielo si presenta prevalentemente sereno. La temperatura sale rapidamente, raggiungendo i 29,2°C entro le 10. La copertura nuvolosa rimane minima, con valori inferiori al 3%. La velocità del vento si mantiene moderata, intorno ai 5,6 km/h, mentre l’umidità scende, portando a un comfort termico crescente.

Nel pomeriggio, si prevede un ulteriore innalzamento delle temperature, con picchi che toccano i 35,7°C. Il cielo rimane sereno, con una leggera presenza di poche nuvole. La velocità del vento è generalmente bassa, non superando i 6,4 km/h. L’umidità continua a diminuire, favorendo un clima caldo e secco.

Infine, nella sera, le temperature iniziano a calare, ma si mantengono sopra i 25°C. Il cielo rimane sereno, con una leggera brezza che accompagna le ore notturne. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, garantendo una conclusione di giornata senza sorprese meteorologiche.

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