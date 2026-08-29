AttualitàBiella
Simpatiche Zampette, oggi l’imperdibile coupon da 5 punti
Sul giornale troverete anche la nuova classifica settimanale e le foto degli amici pelosi che hanno ottenuto voti negli ultimi giorni
Oggi, sabato 29 agosto, c’è un’opportunità straordinaria per movimentare la classifica di Simpatiche Zampette. Sul giornale troverete infatti il coupon jolly che vale ben 5 punti.
Simpatiche Zampette, oggi coupon da 5 punti
Sul giornale di oggi scoprirete anche il nome del vincitore della settimana e le foto di tutti i partecipanti che hanno ottenuto voti negli ultimi giorni.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
Il Biellese invaso da milioni di moschini che fanno sesso -VIDEO
Circondario3 giorni fa
Biella piange Michele Agnolio, morto a soli 28 anni
Fuori provincia3 giorni fa
Morde la vicina e le amputa un dito: arrestata
Biellese Orientale2 giorni fa
Schianto in Super per evitare un’auto contromano – FOTO E VIDEO
Attualità1 giorno fa