Silos ex Boglietti: la riapertura slitta a sabato 19 luglio

Silos ex Boglietti: la riapertura sabato 19 luglio. Era attesa per il 7 luglio, ma il parcheggio multipiano non ha riaperto. La nuova data, salvo ulteriori imprevisti, è fissata per il prossimo fine settimana.

Una doccia fredda per chi ogni giorno fa i conti con la carenza di posti auto in centro. «Non è ancora possibile procedere con la rimozione delle transenne all’ingresso – dichiara l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini per fare chiarezza sul ritardo -. I lavori di ripristino dell’impianto antincendio, indispensabili per garantire la sicurezza dei cittadini, avranno inizio il 17 luglio e si protrarranno per circa due giorni. Salvo imprevisti, la riapertura è prevista per il 19 luglio».

L’assessore precisa: «È importante sottolineare che i ritardi non sono in alcun modo imputabili all’amministrazione comunale. Ma esclusivamente all’operatore incaricato, il quale ha lasciato ferma la documentazione per ben 24 giorni senza risposta. Nonostante i ripetuti solleciti. Gli atti erano stati trasmessi dall’amministrazione il 9 giugno, ma la comunicazione risolutiva è pervenuta soltanto il 3 luglio. A seguito di tale riscontro si è reso necessario procedere con l’acquisto dei materiali necessari alla riparazione. La cui consegna è prevista entro due settimane».

«In qualità di assessore e, ancor prima, di cittadino – conclude Franceschini – esprimo profondo rammarico e irritazione. Ho seguito la vicenda con attenzione, ma ci sono passaggi amministrativi vincolanti. Comprendo il disagio dei cittadini e me ne scuso. Garantisco che manterrò alta la vigilanza affinché situazioni analoghe non si ripetano».

I fatti che hanno portato alla chiusura del multipiano risalgono al 7 giugno, quando un’automobile ha danneggiato l’idrante esterno dell’edificio. Il sistema antincendio era stato compromesso e il parcheggio, per ragioni di sicurezza, era stato immediatamente chiuso.

