Rinviato al 1° ottobre 2026 il blocco delle auto Euro 5 Diesel. Via libera all’emendamento al decreto legge Infrastrutture che prevede maggiore flessibilità. Il blocco di quest’anno resta in vigore per le città sopra i 100mila abitanti, escludendo dunque Biella.

Lo comunica il Ministero dei Trasporti esprimendo “grande soddisfazione” da parte di Matteo Salvini.

Decorso il termine del 1° ottobre 2026, le Regioni possono prescindere dall’inserimento della limitazione strutturale alla circolazione degli “Euro 5” nei piani di qualità dell’aria. Mediante l’adozione di misure idonee a raggiungere livelli di riduzione delle emissioni inquinanti coerenti con i vincoli dell’ordinamento europeo.

Nell’emendamento si prevede che le Regioni possano introdurre la limitazione alla circolazione delle autovetture e dei veicoli commerciali anche prima del 1° ottobre 2026. Questo mediante l’aggiornamento dei rispettivi piani di qualità dell’aria e la modifica dei relativi provvedimenti attuativi.

Il ministro Pichetto: «Scelto di buon senso»

«Il rinvio del blocco alla circolazione dei veicoli Diesel Euro 5 rappresenta una scelta di buon senso. Che consente di conciliare la tutela della qualità dell’aria con la necessaria attenzione verso i cittadini, le imprese e i territori». Lo dichiara il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto.

«La transizione nel comparto della mobilità va costruita con soluzioni equilibrate, graduali e socialmente sostenibili. Che non penalizzino ingiustamente le fasce più deboli della popolazione – conclude il ministro -. Su questo prosegue il confronto del Mase con le Regioni interessate».

