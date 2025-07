Poliambulatorio di Cossato: temporaneo trasferimento dei servizi

Poliambulatorio di Cossato: temporaneo trasferimento dei servizi

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), il Poliambulatorio di Cossato, in via Maffei 59, anche noto come Casa della Salute di Cossato, da alcuni mesi è oggetto di lavori di riqualificazione complessiva dei locali. Tali interventi infrastrutturali, del valore di oltre 1 milione e 769 mila euro, ora necessitano di liberare gli spazi interni in cui si svolge l’attività.

Al fine di limitare al massimo le ricadute sull’utenza, si è cercato di programmare i lavori e quindi il trasloco nel periodo estivo. Pertanto, i servizi verranno progressivamente trasferiti nel più breve tempo possibile tra mercoledì 16 a martedì 22 luglio, in cui parte dell’attività verrà sospesa in via transitoria per riprendere da mercoledì 23 luglio presso altre sedi ASL, fino al completamento dei lavori.

Non subirà sospensioni, ma solo uno spostamento di sede presso la sede ASL BI in località Paruzza dal 17 luglio il Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica): la Guardia Medica (Servizio di Continuità Assistenziale) rimarrà presso il Poliambulatorio di Cossato fino a mercoledì 16 luglio compreso e da giovedì 17 luglio dalle ore 20 sarà attiva in via Milano 46-50. Si ricorda che l’accesso, attivo tutte le notti dalle 20:00 alle 8:00 nei giorni feriali e in aggiunta nei giorni festivi e prefestivi dalle 8.00 alle 20.00, avviene tramite chiamata al 116117.

Un altro servizio che sarà trasferito senza sospensioni è il Servizio Infermieristico Domiciliare, che si trasferirà presso il Servizio di Neuropsichiatria in via Marconi 166 (retro della Casa della Salute di Cossato) dal 21 luglio: la cassetta presso il Poliambulatorio di Cossato, finora utilizzata, sarà attiva fino a venerdì 18 luglio compreso. Dal 21 luglio le impegnative per i prelievi domiciliari dovranno essere consegnate dal lunedì al venerdì dalle 12.30 alle 14.30.

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook