È stato un inizio settimana con diversi incidenti sulle strade del Biellese.

Fortunatamente, in nessuno dei casi si sono registrate conseguenze gravi per le persone coinvolte.

Si schianta contro un guard-rail tra Sostegno e Crevacuore

Il primo allarme è scattato intorno alle 5.30 di lunedì 14 settembre a Trivero, nel territorio comunale di Valdilana. Si è trattato di un sinistro autonomo che non ha visto il coinvolgimento di altri veicoli né ha causato feriti. I carabinieri sono intervenuti tempestivamente sul posto per effettuare i rilievi di rito e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.Poco più di un’ora dopo, verso le 6.45, un secondo episodio ha richiesto l’intervento dei soccorsi lungo la strada che collega i comuni di Sostegno e Crevacuore. Un’auto è andata a schiantarsi contro il guardrail per cause che restano tuttora in fase di accertamento. Per garantire la sicurezza della viabilità sono giunte le squadre dei Vigili del Fuoco di Biella e Cossato, le quali si sono occupate della messa in sicurezza della vettura rimasta danneggiata. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine per la raccolta dei rilievi che stabiliranno le cause dell’incidente. Indenne il giovane alla guida, residente nel Vercellese.Infine, sempre a Crevacuore, si è verificato un ulteriore incidente autonomo causato dall’improvviso attraversamento di un animale sulla carreggiata. Per evitare l’impatto con la fauna salvatica, il conducente di una Mercedes — un ragazzo del 2005 residente a Portula — ha perso il controllo del mezzo finendo contro un palo dell’illuminazione pubblica e danneggiandolo. Insieme a lui viaggiava un passeggero nato nel 2009. Nonostante il forte urto, l’intervento dei sanitari del 118 ha confermato che nessuno dei due occupanti ha riportato lesioni. L’auto è stata successivamente rimossa dal carro attrezzi e le forze dell’ordine intervenute non hanno elevato sanzion

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