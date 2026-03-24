Attualità
Si è dimesso Andrea Delmastro
Oggi la presentazione a Roma
“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.
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1 Commento
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Ci.Di.
24 Marzo 2026 at 19:02
e le altre “3 forchette” ?!?!?
un tempo era consuetudine giuridica la “diligenza del buon padre di famiglia”…
e una diciottenne sconosciuta quale garanzie offre in una compagine sociale…?