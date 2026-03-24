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Si è dimesso Andrea Delmastro

Oggi la presentazione a Roma

Pubblicato

39 minuti fa

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“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo dichiara in una nota Andrea Delmastro Delle Vedove.

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1 Commento

1 Commento

  1. Ci.Di.

    24 Marzo 2026 at 19:02

    e le altre “3 forchette” ?!?!?

    un tempo era consuetudine giuridica la “diligenza del buon padre di famiglia”…

    e una diciottenne sconosciuta quale garanzie offre in una compagine sociale…?

    Rispondi

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