AttualitàBiella
Si accampa per la notte fuori dal dormitorio di Biella
La segnalazione del consigliere Karim Motta Elmotarajji.
Un duro attacco alle priorità dell’amministrazione comunale di Biella sul fronte delle politiche sociali arriva dal consigliere del Movimento 5 Stelle, Karim Motta Elmotarajji. Al centro della denuncia vi è la situazione di grave disagio abitativo riscontrata nelle immediate vicinanze del nuovo dormitorio cittadino, dove un giovane italiano è stato fotografato mentre dormiva in strada.
Si accampa per la notte fuori dal dormitorio di Biella
Secondo l’esponente pentastellato, tali immagini testimoniano una netta sproporzione nelle scelte di bilancio della giunta. Da un lato, osserva Motta Elmotarajji, si registra una forte accelerazione sul progetto di riqualificazione del mercato, un’operazione per la quale l’ente ha impegnato tre milioni di euro — cifra che, a suo avviso, rischia di rivelarsi persino insufficiente e di vincolare gran parte della capacità di spesa comunale. Dall’altro, a fronte di investimenti così ingenti sulle infrastrutture commerciali, l’esponente dell’opposizione denuncia l’inadeguatezza delle risposte concrete offerte all’emergenza abitativa e sociale in città.
Il consigliere solleva inoltre una questione di coerenza politica rivolta alle forze di maggioranza, richiamando lo slogan “prima gli italiani” spesso utilizzato in passato. Di fronte al caso di un giovane connazionale costretto a vivere all’addiaccio, Motta Elmotarajji contesta la distanza tra la propaganda dei comizi e l’effettiva capacità di garantire un riparo e dignità a chi si trova in difficoltà, arrivando a chiedere provocatoriamente perché chi promuove tali parole d’ordine non offra ospitalità nelle proprie sedi.
La preoccupazione del Movimento 5 Stelle si estende poi al futuro prossimo della macchina amministrativa. A partire dal 1° gennaio 2027, infatti, il Comune di Biella uscirà dal Consorzio IRIS per assumere la gestione diretta e autonoma dei servizi sociali. Un passaggio definito dal consigliere come una sfida di enorme portata, che richiederebbe una pianificazione rigorosa e risorse adeguate piuttosto che semplici annunci.
Alla luce di queste criticità, Karim Motta Elmotarajji ha annunciato che martedì 24 presenterà un’interrogazione formale in Consiglio Comunale. L’atto sarà rivolto all’assessore competente per chiedere chiarimenti puntuali sia sull’organizzazione dei servizi successiva all’uscita dal Consorzio IRIS, sia sulle strategie messe in campo per fronteggiare le attuali emergenze sociali sul territorio biellese.
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook