Shiftwork Festival: il 12 settembre Biella ospita la prima edizione.

Il prossimo 12 settembre, il Parco Kennedy di Biella ospiterà la prima edizione di Shiftwork Festival, una nuova manifestazione dedicata alla cultura della musica elettronica, nata con l’obiettivo di unire musica, formazione, innovazione e valorizzazione del territorio.

Il festival è ideato da Filippo Muraca, giovane imprenditore biellese, DJ e producer di musica techno, con l'intento di portare in città un evento contemporaneo capace di coniugare musica, cultura e aggregazione. L'iniziativa si rivolge ad appassionati, curiosi, giovani e famiglie, offrendo un’esperienza che va oltre il semplice concerto.

Alla sua prima edizione, Shiftwork Festival nasce con l'ambizione di diventare un appuntamento annuale di riferimento per la scena della musica elettronica. L’evento, a ingresso gratuito, prenderà il via alle 16.00 con workshop, dimostrazioni e incontri dedicati al DJing e alla produzione musicale, guidati da professionisti del settore. Dalle 20.00 alle 2.00, il programma entrerà nel vivo con una

line-up di artisti nazionali e internazionali che porteranno sul palco le sonorità più rappresentative

dell'elettronica contemporanea.

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