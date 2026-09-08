Dopo i ripetuti appelli lanciati nelle scorse settimane da residenti e sindaci del territorio, sono arrivate le prime sanzioni lungo la Strada della Serra, da tempo al centro delle polemiche per gli continui episodi di alta velocità.

Sfrecciano sulla strada della Serra: arrivano le multe

L’ultimo episodio risale a sabato 5 settembre, quando un ciclista biellese ha contattato il 112 per segnalare la presenza di diversi motociclisti che sfrecciavano a ritmo sostenuto lungo l’arteria stradale. Secondo la testimonianza dell’uomo, la condotta dei centauri stava creando una situazione di grave pericolo per gli altri utenti della strada.

I Carabinieri, giunti tempestivamente sul posto per effettuare i dovuti accertamenti, hanno fermato e sanzionato alcuni dei motociclisti per violazioni del Codice della Strada. Un intervento tempestivo che si è rivelato fondamentale per prevenire possibili incidenti, soprattutto nel fine settimana, quando il traffico e le condotte a rischio aumentano sensibilmente.

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