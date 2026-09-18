In supestrada a bordo di un monopattino: l’episodio è stato immortalato da un lettore.

Sfreccia in monopattino lungo la supestrada

Non è dato sapere come si sia concluso il viaggio dell’uomo che nel primo pomeriggio di lunedì è stato fotografato mentre stava viaggiando in direzione Cossato. Un episodio tanto curioso quanto soprattutto pericoloso per l’incolumità del protagonista stesso e degli altri automobilisti.

Pare che siano immediatamente state avvisate le forze dell’ordine.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato