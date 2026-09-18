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Sfreccia in monopattino lungo la supestrada

Sono state avvisate le forze dell’ordine

Pubblicato

18 secondi fa

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in supestrada con un monopattino
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In supestrada a bordo di un monopattino: l’episodio è stato immortalato da un lettore.

Sfreccia in monopattino lungo la supestrada

Non è dato sapere come si sia concluso il viaggio dell’uomo che nel primo pomeriggio di lunedì è stato fotografato mentre stava viaggiando in direzione Cossato. Un episodio tanto curioso quanto soprattutto pericoloso per l’incolumità del protagonista stesso e degli altri automobilisti.

Pare che siano immediatamente state avvisate le forze dell’ordine.

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