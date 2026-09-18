Attualità
Sfreccia in monopattino lungo la supestrada
Sono state avvisate le forze dell’ordine
In supestrada a bordo di un monopattino: l’episodio è stato immortalato da un lettore.
Sfreccia in monopattino lungo la supestrada
Non è dato sapere come si sia concluso il viaggio dell’uomo che nel primo pomeriggio di lunedì è stato fotografato mentre stava viaggiando in direzione Cossato. Un episodio tanto curioso quanto soprattutto pericoloso per l’incolumità del protagonista stesso e degli altri automobilisti.
Pare che siano immediatamente state avvisate le forze dell’ordine.
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