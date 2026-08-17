Sepolture islamiche a Pavignano, circa 230 posti al costo di 336 mila euro.

Sepolture islamiche a Pavignano, circa 230 posti al costo di 336 mila euro

Il Comune di Biella compie un passo in avanti verso la realizzazione, al cimitero di Pavignano, di un’area destinata alle sepolture a inumazione per persone di confessione islamica. In questa direzione, la giunta ha approvato nei giorni scorsi il progetto di fattibilità tecnico-economica per la sua realizzazione. L’intervento prevede circa 230 posti e ha un costo complessivo di 336 mila euro.

La delibera rappresenta uno dei diversi passaggi necessari per arrivare alla realizzazione dell’opera. Il percorso proseguirà nei prossimi mesi con i successivi adempimenti, tra cui il recepimento delle prescrizioni già indicate dall’Asl, la predisposizione del progetto esecutivo e, successivamente, la gara per l’affidamento dei lavori.

La vicenda nasce da un’esigenza espressa da tempo sul territorio. Nel dicembre 2018 era stata assunta una prima previsione relativa alle sepolture di persone di confessione islamica. Successivamente, per dare una risposta strutturale e definitiva alla necessità, nel luglio 2025 il consiglio comunale ha approvato una variante al Piano regolatore cimiteriale, individuando in via definitiva nel cimitero di Pavignano l’area destinata alle sepolture islamiche.

Nell’ambito di questo percorso il Comune aveva già acquisito, il 19 maggio 2025, il parere favorevole con prescrizioni dell’Asl territorialmente competente. Proprio in relazione a tali prescrizioni si è reso necessario prevedere ulteriori attività e risorse per poter procedere alla realizzazione dell’intervento.

Dalla fase di pianificazione si è quindi passati a quella progettuale. Il Comune aveva inizialmente previsto a bilancio 250 mila euro, destinando successivamente ulteriori risorse necessarie a dare completa copertura all’intervento e agli adempimenti richiesti. Nel frattempo sono stati affidati anche gli incarichi specialistici per la relazione geologica e per gli aspetti tecnici relativi alla camera mortuaria e ai servizi annessi.

«Con l’approvazione del progetto di fattibilità del 5 agosto, dunque, si compie un ulteriore passo concreto verso la realizzazione dell’area – spiegano dall’amministrazione comunale -, ma l’intervento dovrà ora affrontare i successivi passaggi progettuali e amministrativi prima di arrivare all’affidamento dei lavori. Un’opera di buonsenso, che garantisce il diritto a una sepoltura dignitosa e risponde concretamente a un’esigenza reale».

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