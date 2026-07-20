Semafori spenti per velocizzare le code. La chiusura del ponte sul torrente Cervo in direzione Biella e, in contemporanea, il cantiere di via Cavour hanno mandato in tilt la viabilità cittadina.

Per cercare di rendere più scorrevole il traffico nei punti più critici, il comune ha deciso di spegnere alcuni impianti semaforici. Una scelta che, però, fa discutere gli automobilisti.

Semafori spenti per velocizzare le code

«Magari la soluzione di disattivare i semafori è anche utile in certi orari, ma non nelle ore di punta – racconta una lettrice -. Se ad esempio scendi da Riva, raggiungi via Repubblica e devi svoltare a sinistra in via Marconi è l’inferno. O trovi qualcuno che ti fa passare per bontà oppure non ti muovi più».

Una situazione simile si registra anche all’incrocio di Riva, dove confluiscono contemporaneamente i veicoli provenienti e diretti in Valle Cervo e in Valle Oropa.

Da tempo è inoltre spento anche il semaforo tra via Milano, via Gamba e viale Venezia, a Chiavazza. «Il traffico sulla direttrice principale scorre con maggiore velocità ma per chi arriva dalle strade laterali inserirsi nella circolazione diventa spesso un’impresa – conclude -. Anche in questo caso serve la cortesia di chi è già in transito per riuscire a passare».

L’amministrazione comunale: «Così fino al termine dei lavori»

L’assessore ai lavori pubblici, Luca Castagnetti, difende però la scelta adottata dall’amministrazione. «Dispiace per chi si trova in difficoltà ma per la maggior parte degli automobilisti lo spegnimento dei semafori ha portato benefici. In generale abbiamo riscontrato un miglioramento della circolazione. E, in particolare all’incrocio di Riva, i risultati sono stati evidenti fin da quando l’impianto è stato disattivato. Quindi continueremo con questa soluzione fino al termine dei lavori».

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