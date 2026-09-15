È iniziato ieri mattina il nuovo anno scolastico per bambine e bambini, ragazze e ragazzi della Città di Biella. In occasione del primo giorno di scuola, il Sindaco Marzio Olivero e l’Assessore all’Istruzione Livia Caldesi hanno voluto portare il loro saluto agli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico, visitando la scuola primaria del Piazzo e la scuola San Francesco di piazza Martiri, insieme alla dirigente scolastica Monica Pisu.

Un momento per augurare a tutta la comunità scolastica un buon anno di lavoro e di crescita, con uno sguardo particolare agli alunni che oggi hanno iniziato un nuovo percorso o affrontato il primo giorno in una nuova scuola.

“Il primo giorno di scuola porta con sé tante emozioni: entusiasmo, curiosità, ma anche qualche preoccupazione – commenta il Sindaco Marzio Olivero –. Il mio augurio è che ciascuno possa vivere questo nuovo anno con serenità, con la voglia di imparare e di scoprire cose nuove. La scuola è un luogo fondamentale per la crescita dei nostri ragazzi, non soltanto per ciò che si studia sui libri, ma anche per le relazioni, le amicizie e le esperienze che si costruiscono ogni giorno. A tutti gli studenti, agli insegnanti e al personale scolastico auguro un buon lavoro e un bellissimo anno”.

Scuola: Olivero al Piazzo e alla San Francesco per il primo giorno

“A scuola si va per imparare, ma imparare significa anche scoprire, confrontarsi, crescere insieme – sottolinea l’Assessore all’Istruzione Livia Caldesi –. Ai bambini e ai ragazzi voglio dire di non avere paura di sbagliare: nessuno è perfetto e ogni errore può diventare un’occasione per imparare qualcosa di nuovo. E soprattutto vorrei ricordare quanto siano importanti le relazioni: la scuola è un luogo dove si costruiscono amicizie e si impara a stare insieme. In un tempo nel quale siamo sempre più abituati a incontrarci attraverso uno schermo, non rinunciamo al piacere di stare insieme davvero, guardandoci negli occhi”.

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