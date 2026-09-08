Attualità
Scoppiano liti in famiglia a Biella e a Cossato
Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei carabinieri
Scoppiano liti in famiglia a Biella e a Cossato.
Intervento dei carabinieri ieri mattina a Biella per una lite tra coniugi. Il marito si sarebbe allontanato poi con la auto della moglie. Le parti sono state riportate alla calma.
Altra lite sempre ieri a Cossato tra coniugi. Anche in questo caso è stato necessario l’intervento dei carabinieri.
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