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Scoppia la lite per i rifiuti gettati nell’area del supermercato

La donna sorpresa a buttare l’immondizia si è allontanata

Pubblicato

1 minuto fa

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Lite tra due soggetti ieri a Masserano fuori dal supermercato. Una donna è stata sorpresa mentre gettava l’immondizia nei bidoni dell’Unes a Masserano. E’ scattata la lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma la donna si era già allontanata.

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