Scoperto il vandalo del parcheggio: è un pensionato

Scoperto il vandalo del parcheggio: è un pensionato

Erano ormai giorni che i dipendenti della casa di riposo Belletti Bona di Biella si trovavano l’auto vandalizzata dopo il lavoro. Danni tra l’altro proprio non da poco. Veniva asportato lo sportellino che protegge il tappo del carburante.

Grazie a St Group investigazioni di Alessandro Santimone è stato possibile identificare il vandalo. E’ un pensionato che utilizzava la chiave di casa per forzare gli sportelli dei bocchettoni della benzina. L’uomo non ha saputo dare spiegazioni sui suoi gesti.

LEGGI ANCHE: Vandalo di Chiavazza: davanti al Gip non parla

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook