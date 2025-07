Disservizi treni Biella: “Dalla Regione risposte nulle”

«Dopo settimane di ritardi, cancellazioni e guasti a ripetizione sulle linee ferroviarie che servono il Biellese, l’assessore Gabusi si limita a fornire una risposta burocratica. Per di più priva di concrete soluzioni e per nulla all’altezza della gravità della situazione». Così la consigliera

regionale Emanuela Verzella commenta l’intervento dell’Assessore ai Trasporti in aula. Era in risposta alla sua interrogazione urgente presentata lo scorso 9 luglio.

Nel testo, Verzella aveva documentato una lunga sequenza di disservizi gravi e ripetuti. Dai treni cancellati senza preavviso alle condizioni indecenti dei convogli, con carrozze allagate. Ma anche guasti ai bagni e temperature insopportabili. Situazioni che hanno reso i viaggi impossibili per i pendolari. E che a fronte di un contratto di servizio decennale in essere, rappresentano una violazione evidente degli standard minimi di qualità.

Il commento

«Invece di assumersi la responsabilità politica della gestione del trasporto ferroviario regionale – attacca Verzella – l’assessore Gabusi si trincera dietro l’elenco dei cantieri in corso. E dei dati medi di puntualità e delle tecnologie previste entro il 2026. Così scaricando ogni

colpa sulle condizioni atmosferiche o sulla struttura delle linee».

Nessuna risposta, invece, ai problemi quotidiani degli utenti biellesi. Che tra l’altro continuano a subire l’assenza di investimenti strutturali, la mancanza di un sistema informativo adeguato. E la totale inefficacia dei meccanismi di penalizzazione previsti dal contratto con Trenitalia.

«È inaccettabile – prosegue la consigliera – che la Regione Piemonte consideri ‘adeguato’ un servizio che prevede soppressioni quotidiane. Treni in condizioni igieniche disastrose e utenti lasciati a piedi senza alcuna alternativa. Ancora più grave è il rifiuto di considerare una revisione delle tariffe in relazione alla qualità reale del servizio, come previsto in altre regioni italiane».

La consigliera Verzella annuncia che continuerà a incalzare la Giunta, portando in aula la voce dei pendolari, dei comitati e delle comunità locali del Biellese e delle aree interne.

«Non ci rassegniamo a un’eutanasia lenta e silenziosa del nostro territorio – conclude – e pretendiamo risposte puntuali, investimenti veri e rispetto per chi ogni giorno affronta disagi inaccettabili solo per andare a lavorare».

