Momenti di grande apprensione nella mattinata di ieri, martedì 15 settembre, nel centro abitato di Vigliano Biellese. Intorno alle ore 10.00 si è verificato un grave incidente stradale lungo via Milano, a pochissima distanza dal palazzo municipale, che ha visto coinvolti un’autovettura e un uomo a bordo della sua bicicletta.

Scontro tra auto e bici a Vigliano Biellese: ciclista grave in ospedale

L’impatto tra i due veicoli è stato particolarmente violento. Ad avere la peggio è stato il ciclista, sbalzato dalla sella e caduto rovinosamente sull’asfalto. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei passanti e degli automobilisti che hanno assistito alla scena.

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118. Vista la severità delle lesioni riportate, i medici hanno prestato le prime cure sul posto per poi disporre il trasporto d’urgenza dell’uomo al Pronto Soccorso dell’ospedale degli Infermi, con codice rosso di massima gravità.

Per consentire le operazioni di soccorso ed eseguire i rilievi di rito, sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Vigliano Biellese. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. Il traffico lungo l’arteria cittadina ha subito rallentamenti per tutta la durata dei rilievi.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato