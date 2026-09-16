Dal 7 settembre non si hanno notizie di Giulio Vitale di Galliate. L’uomo era diretto a Bergamo per lavoro. A comunicarlo è l’associazione Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi OdV con un post sulla pagina Facebook.

Scomparso Giulio Vitale: diretto a Bergamo per lavoro

“Giulio si è allontanato da casa a Galliate il 31 agosto 2026 – scrive l’associazione -. Doveva recarsi con il pullman a Bergamo per un possibile lavoro. Il 7 settembre il suo ultimo contatto con i familiari, da allora nessuno lo ha più sentito e a casa non è rientrato. Abbiamo bisogno del vostro aiuto: se lo avete visto a Bergamo, su un mezzo di trasporto, ospitato in qualche struttura ricettiva, contattate i 112 o il nostro numero 388.1894493.

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