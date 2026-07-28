Schlein: “Si autorizzi l’utilizzo delle chat tra Delmastro e Caroccia”

Ieri la leader Dem era presente alla festa della Fagnana di Pray. E nel suo intervento non è mancato un riferimento al caso “Bisteccherie d’Italia”.

“Giovedì in Parlamento – ha detto – bisognerà votare sull’autorizzazione all’utilizzo delle chat tra Delmastro e Caroccia. Se come dicono non c’è nulla da nascondere allora non vedo perché non consentirle con un voto parlamentare”.

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