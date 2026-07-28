Seguici su

AttualitàBiella

Schlein: “Si autorizzi l’utilizzo delle chat tra Delmastro e Caroccia”

Ieri la leader Dem era ospite alla festa della Fagnana di Pray

Pubblicato

31 secondi fa

il

Aggiungi La Provincia di Biella come Fonte preferita su Google

Schlein: “Si autorizzi l’utilizzo delle chat tra Delmastro e Caroccia”

Ieri la leader Dem era presente alla festa della Fagnana di Pray. E nel suo intervento non è mancato un riferimento al caso “Bisteccherie d’Italia”.

 

“Giovedì in Parlamento – ha detto – bisognerà votare sull’autorizzazione all’utilizzo delle chat tra Delmastro e Caroccia. Se come dicono non c’è nulla da nascondere allora non vedo perché non consentirle con un voto parlamentare”.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *