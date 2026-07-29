AttualitàCossatese
Schianto tra due auto alla Galleria della Volpe: c’è un ferito
Un automobilista portato in ospedale
Schianto tra due auto alla Galleria della Volpe: c’è un ferito.
Incidente oggi pomeriggio alla Galleria della Volpe, il tunnel che collega Cossato con Valle Mosso. Due auto, tra cui una Golf, si sono scontrate. I conducenti sono stati subito aiutati da altri automobilisti che si sono fermati.
Uno dei conducenti è stato portato in ospedale. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e la Polizia.
Ancora da chiarire la dinamica.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Cronaca1 giorno fa
Donna morta trovata in fondo al ponte della Pistolesa
Attualità1 giorno fa
Con questi ciliegi avete rotto! Viva il mercato in centro a Biella
Circondario2 giorni fa
Incidente con la moto: muore uomo di 54 anni
Attualità12 ore fa
Imprenditrice biellese indagata per bancarotta fraudolenta
Biella2 giorni fa