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Schianto tra due auto alla Galleria della Volpe: c’è un ferito

Un automobilista portato in ospedale

Pubblicato

22 secondi fa

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giovane gravissimo dopo lo schianto
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Schianto tra due auto alla Galleria della Volpe: c’è un ferito.

Incidente oggi pomeriggio alla Galleria della Volpe, il tunnel che collega Cossato con Valle Mosso. Due auto, tra cui una Golf, si sono scontrate. I conducenti sono stati subito aiutati da altri automobilisti che si sono fermati.

Uno dei conducenti è stato portato in ospedale. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, oltre ai vigili del fuoco e la Polizia.

Ancora da chiarire la dinamica.

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