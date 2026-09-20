Ha fatto temere il peggio la vicenda di una ragazzina di appena 12 anni. Si era allontanata improvvisamente dalla propria abitazione nella Lomellina.

Scappa di casa a 12 anni: trovata a Vercelli

E’ sparita nel nulla per oltre settantadue ore. Dei suoi passi si erano perse completamente le tracce dallo scorso 15 settembre, giorno in cui i genitori, non vedendola rientrare e non avendo più sue notizie, hanno fatto scattare l’allarme sporgendo denunzia ai carabinieri.

Le operazioni di ricerca si sono prefigurate fin da subito complesse e delicate, vista la giovanissima età della scomparsa. Gli investigatori hanno setacciato minuziosamente il territorio, concentrando le indagini sull’analisi dei profili social della giovane e sul controllo incrociato delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.

La svolta è arrivata nella giornata di venerdì 18 settembre: la dodicenne è stata rintracciata dai carabinieri a Vercelli, a diversi chilometri di distanza da casa. Fortunatamente la ragazzina è stata trovata in buone condizioni di salute. Dopo i controlli di rito, la giovane è stata finalmente riaffidata all’abbraccio dei propri genitori, mettendo fine a un incubo che aveva tenuto col fiato sospeso un’intera comunità.

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