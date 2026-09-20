AttualitàFuori provincia
Scappa di casa a 12 anni: trovata a Vercelli
I carabinieri avevano scandagliato i social alla ricerca di indizi
Ha fatto temere il peggio la vicenda di una ragazzina di appena 12 anni. Si era allontanata improvvisamente dalla propria abitazione nella Lomellina.
Scappa di casa a 12 anni: trovata a Vercelli
E’ sparita nel nulla per oltre settantadue ore. Dei suoi passi si erano perse completamente le tracce dallo scorso 15 settembre, giorno in cui i genitori, non vedendola rientrare e non avendo più sue notizie, hanno fatto scattare l’allarme sporgendo denunzia ai carabinieri.
Le operazioni di ricerca si sono prefigurate fin da subito complesse e delicate, vista la giovanissima età della scomparsa. Gli investigatori hanno setacciato minuziosamente il territorio, concentrando le indagini sull’analisi dei profili social della giovane e sul controllo incrociato delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza pubblici e privati della zona.
La svolta è arrivata nella giornata di venerdì 18 settembre: la dodicenne è stata rintracciata dai carabinieri a Vercelli, a diversi chilometri di distanza da casa. Fortunatamente la ragazzina è stata trovata in buone condizioni di salute. Dopo i controlli di rito, la giovane è stata finalmente riaffidata all’abbraccio dei propri genitori, mettendo fine a un incubo che aveva tenuto col fiato sospeso un’intera comunità.
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