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Santuario di Oropa: il gradimento dei visitatori premia l’accoglienza

Registrate oltre 1.600 recensioni positive

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la giornata nazionale del trekking urbano
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Santuario di Oropa: il gradimento dei visitatori premia l’accoglienza e il fattore umano

Le principali piattaforme turistiche confermano il grande apprezzamento dei visitatori per il Santuario di Oropa e per le sue strutture ricettive. I dati parlano chiaro: su Booking.com l’ospitalità del complesso ottiene un punteggio medio di 8,6 su 10 (su 459 recensioni verificate), con picchi per la posizione (9,4), il Wi-Fi (9,3), la pulizia e il personale (8,8). Anche Tripadvisor registra un giudizio ampiamente positivo, con una media di 4,2 su 5 basata su 166 recensioni.

A fare la differenza è soprattutto il fattore umano. Numerosi commenti elogiano la disponibilità, la gentilezza e la professionalità di chi lavora quotidianamente nel complesso monumentale. Gli ospiti descrivono un’atmosfera serena e un’attenzione al dettaglio capaci di far sentire turisti e pellegrini accolti e parte integrante della vita del Santuario.

A questo valore relazionale si aggiunge la bellezza del contesto naturale e spirituale: la collocazione nella conca di Oropa, la vicinanza al Sacro Monte patrimonio UNESCO e la possibilità di coniugare cultura, natura e raccoglimento continuano a conquistare i viaggiatori.

«Questi risultati sono un riconoscimento al lavoro quotidiano dei collaboratori. L’impegno e la cortesia del personale vengono percepiti e apprezzati: ringraziamo chi rende Oropa un luogo capace di lasciare un ricordo positivo», commenta l’Amministrazione del Santuario.

Con oltre 600 recensioni sull’ospitalità e più di 1.000 dedicate al complesso, Oropa si conferma non solo una meta religiosa di rilievo, ma anche una destinazione d’eccellenza per la qualità dei servizi e la caldezza dell’accoglienza.

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