Per il secondo anno consecutivo si rinnova la proficua collaborazione tra l’Amministrazione comunale di Santhià e il gestore del ristorante McDonald’s cittadino.

Santhià e McDonald’s sostengono le famiglie della città

Accanto all’accordo già in essere per la manutenzione del verde della rotonda antistante l’esercizio commerciale, l’iniziativa ha dato vita anche quest’anno a un’importante azione solidale a favore delle famiglie più fragili del territorio.

Nel corso delle scorse settimane, grazie al coordinamento con Caritas e Banco Solidale, sono stati distribuiti circa 150 buoni pasto validi per una cena presso il locale santhiatese. Un gesto concreto che ha consentito a numerosi nuclei familiari, spesso costretti a continui sacrifici economici, di concedersi un momento di serenità e condivisione difficilmente accessibile nella quotidianità.

I commenti

«È motivo di grande apprezzamento vedere come le attività che operano sul nostro territorio scelgano di restituire valore alla comunità in cui sono inserite», dichiara il Sindaco Ariotti. «Ci auguriamo che questa iniziativa possa rappresentare uno stimolo e un esempio positivo anche per altre realtà imprenditoriali di Santhià».

L’Amministrazione comunale ricorda inoltre che è sempre possibile sostenere i cittadini più in difficoltà attraverso una donazione allo Sportello “Da Famiglia a Famiglia”. Grazie al supporto di un’assistente sociale, che analizza le singole situazioni di bisogno, il Comune riesce ad alleggerire persone e famiglie in difficoltà da spese che, in particolari momenti della vita, possono diventare insostenibili. Le donazioni possono essere effettuate tramite versamento all’IBAN IT10O0608510316000000984802, intestato a “Comune di Santhià” con causale “donazione sportello da famiglia a famiglia”.

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