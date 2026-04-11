Attualità
Click day per ottenere il buono voucher per i bambini
Il 21 aprile la giornata per inviare la richiesta
- 1.200,00 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 10.000,00 euro;
- 1.000,00 euro per le famiglie con ISEE tra 10.000,01 e 35.000,00 euro;
- 800,00 euro per le famiglie con ISEE tra 35.000,01 e 40.000,00 euro;
- 1.200,00 euro nel caso di minori con disabilità, indipendentemente dall’ISEE.
Il buono ha validità di 12 mesi a partire dal primo giorno del mese successivo all’ammissione della domanda e potrà essere utilizzato per:
– nido d’infanzia, micronido, sezioni primavera, nido in famiglia, spazio gioco per bambini, centro per bambini e famiglie;
– scuole per l’infanzia e servizi di assistenza scolastica correlati (iscrizione e frequenza, pre- e post-orario, mensa);
– scuola primaria e servizi di assistenza correlati (iscrizione e frequenza, pre, post-orario, mensa);
– centri vacanza estivi/invernali;
– baby-sitting presso il domicilio della persona richiedente;
– iscrizione e frequenza a diverse opportunità (ginnastica, psicomotricità, nuoto e acquaticità, danza, massaggio infantile/espressione corporea, avvicinamento all’apprendimento di una lingua straniera, musica).
ATTENZIONE! Il 21 aprile 2026 sarà istituito il prossimo Click Day: Il portale si attiverà alle ore 12:00 e resterà attivo per le successive 12 ore. E’ possibile accedere alla pagina della Regione a questo link per compilare la domanda.
Per presentare domanda saranno necessari:
– credenziali SPID, CIE o CNS;
– codice fiscale dei figli;
– attestazione Isee minorenni in corso di validità;
– per i minori con disabilità: estremi del verbale di accertamento della disabilità rilasciato dalla Commissione Medica competente;
– per i minori in affidamento: estremi del provvedimento di affidamento disposto dai servizi sociali o dal Tribunale per i Minorenni.
Le domande saranno accolte in or dine di arrivo: per questo, è consigliabile accedere con rapidità alla piattaforma alla data e all’ora fissata per l’apertura dello sportello.
Una volta ricevuta la comunicazione di assegnazione, alle famiglie basterà conservare copia delle fatture e caricarle in piattaforma per ottenere il rimborso corrispondente direttamente sul conto corrente indicato nella richiesta.
Sulla piattaforma www.vestapiemonte.it è possibile consultare tutte le informazioni di dettaglio, nonché le principali FAQ, periodicamente aggiornate, il video tutorial e il manuale per la compilazione della domanda.
Tutti i cittadini potranno chiedere informazioni in merito telefonando allo Sportello Unico Socio Sanitario del CISSABO (800322214), al numero verde della Regione Piemonte (800 333 444 da telefono fisso e 011/0824222 da cellulare e dall’estero, dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 18) oppure scrivere a vesta@regione.piemonte.it
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