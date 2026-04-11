Attualità
Lavorare da McDonald’s: si cerca personale a Borgosesia
Diverse posizioni aperte in vista della prossima apertura
Lavorare da McDonald’s: si cerca personale a Borgosesia.
Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 38.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.
Posizione
Per il ristorante McDonald’s di nuova apertura a Borgosesia (VC) siamo alla ricerca di:
Addetto/a Ristorazione-Crew
Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.
Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:
In cucina, il/la Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
In sala, il/la Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.
Requisiti
Ottime doti relazionali;
Diploma di scuola media superiore;
Orientamento al lavoro di squadra;
Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.
Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s!
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook