Seguici su

Attualità

Lavorare da McDonald’s: si cerca personale a Borgosesia

Diverse posizioni aperte in vista della prossima apertura

Pubblicato

36 secondi fa

il

Lavorare da McDonald’s: si cerca personale a Borgosesia.

Lavorare da McDonald’s significa far parte di una grande famiglia, formata da oltre 38.000 persone che lavorano all’interno di un ambiente giovane e stimolante. Il contributo di ciascuno è fondamentale per raggiungere insieme gli obiettivi e l’unicità di ognuno è per noi fonte di arricchimento. La formazione è il motore per la crescita personale e professionale: organizziamo corsi interni e offriamo borse di studio.

Posizione
Per il ristorante McDonald’s di nuova apertura a Borgosesia (VC) siamo alla ricerca di:

 

Addetto/a Ristorazione-Crew

 

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew.

Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante:

In cucina, il/la Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione.
In sala, il/la Crew si occupa di accogliere e supportare i clienti nella scelta dei diversi menù e si impegna affinché possano vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti
Ottime doti relazionali;
Diploma di scuola media superiore;
Orientamento al lavoro di squadra;
Flessibilità e disponibilità oraria in base alle esigenze organizzative.
Se sei alla ricerca di un lavoro Part-Time e abiti nelle vicinanze dei nostri ristoranti partecipa alle selezioni, STIAMO CERCANDO TE! Vieni a far parte della Squadra CREW di McDonald’s!

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.