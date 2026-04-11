Valle Mosso piange Federica Sagliaschi: 58 anni

Valle Mosso ha dato l’addio a Federica Sagliaschi di 58 anni. Lascia il marito Stefano Saviolo, i figli Giulio, Piero con Chiara, la sorella Mariagrazia con Gianni e Andrea. La donna si è spenta all’ospedale di Ponderano.

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