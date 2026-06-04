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Sal Da Vinci chiuderà l’Alpàa 2026

Domenica 19 luglio l’esibizione dell’ultimo vincitore del Festival di Sanremo

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Sal Da Vinci chiuderà l’Alpàa 2026. L’esibizione delll’ultimo vincitore del Festival di Sanremo è in programma domenica 19 luglio.

Sal Da Vinci chiuderà l’Alpàa 2026

Un finale letteralmente con il “botto” per la grande festa dell’estate valsesiana, all’ombra del Sacro Monte, che proprio quest’anno celebra il compleanno numero 50. Ci si attende il pubblico delle grandi occasione in Piazza Vittorio Emanuele II per il concerto del cantautore italo-americano. Salvatore Michael Sorrentino, questo il vero nome di uno dei maggiore interpreti della musica napoletana contemporane.

Cantante, attore e volto molto amato dal pubblico italiano, negli ultimi anni ha raggiunto un successo planatario. Prima “Rossetto e Caffè”, che ha raggiunto milioni di ascolti tra le radio e le varie piattaforme, ancora uno dei brani più richiesti. Poi “Per Sempre Sì”, con il quale ha trionfato a Sanremo e ha rappresentato l’Italia all’Eurovision.
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