Nek all’Alpàa di Varallo: la voce di “Laura non c’è” accende la piazza per i 50 anni della festa. Il cantante emiliano è il primo big svelato dagli organizzatori.

Nek all’Alpàa di Varallo

L’annuncio è arrivato poco fa: svelato il primo grande nome del cartellone estivo. Il concerto è in programma lunedì 13 luglio alle 21.30 in piazza Vittorio Emanuele II, con ingresso libero. Il cantante emiliano, al secolo Filippo Neviani, porterà sul palco i brani che hanno segnato oltre trent’anni di carriera.

Da “Laura non c’è” a “Fatti avanti amore”, passando per “Se io non avessi te” e “Unici”, Nek è uno degli artisti italiani più conosciuti anche all’estero. Il vero boom arrivò nel 1997 con “Laura non c’è”, presentata al Festival di Sanremo e diventata una hit internazionale capace di conquistare Europa e America Latina.

Nel corso della carriera il cantante ha venduto milioni di dischi e portato la sua musica in tournée internazionali. La sua presenza all’Alpàa rappresenta uno degli appuntamenti di punta della storica manifestazione valsesiana, pronta a celebrare i 50 anni con grandi eventi e concerti sotto le stelle.

Attesa per i prossimi annunci

L’organizzazione dell’Alpàa ha scelto di partire da un nome di forte richiamo per inaugurare la lunga serie di annunci dedicati all’edizione 2026. Il post pubblicato sui social ha subito acceso entusiasmo e condivisioni tra i fan della manifestazione e gli appassionati di musica italiana.

L’appuntamento del 13 luglio promette di richiamare un folto pubblico per il classico “pienone”. Intanto gli organizzatori anticipano che altri artisti saranno annunciati nelle prossime settimane, alimentando l’attesa per una delle estati più importanti nella storia dell’evento.

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