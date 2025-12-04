Seguici su

AttualitàBiella

Sabato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto

Un momento simbolico che sancisce l’inizio ufficiale delle feste di fine anno

Pubblicato

4 ore fa

il

Sabato l'accensione dell'albero di Natale

Sabato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto. Anche quest’anno la città si prepara a vivere la magia delle feste di anno con un ricco programma.

Sabato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto

Nei giorni l’amministrazione comunale ha reso ufficialmente noto il calendario di “Natale nel cuore di Biella”. Vale a dire tutta quella serie di iniziative che animano appunto la nostra città nel periodo natalizio.

Il momento simbolico che sancisce l’inizio vero e proprio delle festività a Biella è la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Questo l’appuntamento è in programma sabato pomeriggio, alle 17, in Piazza Vittorio Veneto. Un evento speciale, con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo e della cantante Sara Ramella.

Presenti anche il sindaco Marzio Olivero, l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi, l’assessore al Commercio Anna Pisani e altri consiglieri.

1 Commento

1 Commento

  1. Sonia

    4 Dicembre 2025 at 19:19

    R.I.P. BIELLA

    Rispondi

