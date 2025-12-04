Sabato l’accensione dell’albero di Natale in Piazza Vittorio Veneto. Anche quest’anno la città si prepara a vivere la magia delle feste di anno con un ricco programma.

Nei giorni l’amministrazione comunale ha reso ufficialmente noto il calendario di “Natale nel cuore di Biella”. Vale a dire tutta quella serie di iniziative che animano appunto la nostra città nel periodo natalizio.

Il momento simbolico che sancisce l’inizio vero e proprio delle festività a Biella è la tradizionale accensione dell’albero di Natale. Questo l’appuntamento è in programma sabato pomeriggio, alle 17, in Piazza Vittorio Veneto. Un evento speciale, con la partecipazione della Fanfara degli Alpini di Pralungo e della cantante Sara Ramella.

Presenti anche il sindaco Marzio Olivero, l’assessore agli Eventi e Manifestazioni Edoardo Maiolatesi, l’assessore al Commercio Anna Pisani e altri consiglieri.

