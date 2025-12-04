Quartieri, il racconto di una giornata particolare

Se volevamo una risposta concreta da parte dell’elettorato biellese, l’abbiamo avuta. E che risposta visto che le elezioni dei giorni scorsi per i consigli di quartiere sono state un successo di partecipazione e voglia di esserci per migliorare le cose. Lo dico da un osservatorio diciamo così privilegiato, quello di presidente di seggio per il quartiere San Paolo/Masarone/Villaggio Sportivo, incarico che mi ha fatto vivere una giornata “particolare” per un giorno.

Prima di tutto un ringraziamento particolare a tutti coloro che con me hanno collaborato al seggio, dalle 8 alle 22 di domenica scorsa: nessuno di noi si sarebbe aspettato un’affluenza così importante e partecipata. Giovani sedicenni per la prima volta al voto, elettori di ogni età, persone anziane anche con qualche “acciacco fisico” ben visibile hanno comunque voluto dire la loro sul quartiere nonostante la fatica dell’attesa per le operazioni diciamo così “logistiche” del seggio. E’ stato per me poi ancora più emozionante il vedere tanta gente conosciuta negli anni con ancora tanta voglia di dire la sua, di far sentire la propria voce per il bene del quartiere che, per molti di loro e come il sottoscritto, li ha accolti tanti anni fa provenienti da un sud Italia che non offriva possibilità di lavoro.

Tra le cose che mi hanno colpito, anche chi, con ancora il foglio che attestava la sua neonata residenza, ha voluto essere presente da subito per dare un suo punto di vista sul quartiere in cui vive. E’ forse da questo piccolo spaccato personale che si possono trarre degli spunti, comunque la pensiate, sul tema dell’astensionismo crescente ogni qualvolta c’è un confronto elettorale. Se i candidati sono conosciuti e riconosciuti, sono giovani, sono espressione diretta del territorio in cui vivono, la gente partecipa, dedica del tempo per migliorare la situazione delle zone in cui vive. Se invece chi viene eletto è solo espressione delle segreterie di partito e viene imposto dall’alto, il risultato non può che essere quello che vediamo ad ogni tornata elettorale: il totale disinteresse per un modo di fare politica che ormai non ci rappresenta più.

I quartieri a Biella per troppo tempo si sono sentiti esclusi dalla partecipazione alla vita amministrativa, si sono sentiti troppo spesso periferia. Io stesso, nel corso della mia attività politica locale come consigliere comunale ho sempre cercato di mantenere un contatto concreto tra le istanze della città e l’amministrazione, sicuro del fatto che con il dialogo, il confronto costante, la perseveranza, si possa ragionare tutti dalla stessa parte per il bene della città e la sua crescita. E’ stato questo il collante alla base dell’impegno civico che a Biella come altrove ha vissuto un suo momento di grande attenzione nel recente passato e che oggi mantiene comunque una sua logica di presidio nelle istituzioni cittadine.

Il mio personale augurio a tutti gli eletti nelle circoscrizioni dei quartieri – specie i giovani – con la speranza che questo sia soltanto il primo passo verso una politica più rappresentativa e desiderosa di cambiare le cose.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook