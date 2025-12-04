Dalla partenza della Vuelta 2025 più di 40 milioni di impatto economico

La partenza dal Piemonte della Vuelta a España 2025 dal 23 al 26 agosto è stata, oltre a una grande festa di sport, un vero e proprio laboratorio di ricadute economiche, sociali e culturali e un’occasione straordinaria di promozione internazionale, capace di attrarre spettatori, media, atleti e operatori economici e di generare benefici diretti e indiretti di grande rilievo.

Secondo il rapporto del Dipartimento di Management dell’Università di Torino i risultati ottenuti sono stati straordinari:

– nel pieno della stagione estiva, tradizionalmente dedicata alle vacanze, le quattro tappe piemontesi hanno richiamato circa 200.000 spettatori, distribuiti tra grandi città e piccoli centri;

– Torino, Venaria, Novara, Alba, Limone Piemonte, San Maurizio Canavese, Ceres e Susa sono diventati teatro di un’intensa mobilitazione collettiva, con significativi aumenti delle presenze turistiche e delle prenotazioni alberghiere che hanno prodotto un impatto economico lordo diretto superiore ai 18 milioni di euro;

– grazie a una regia logistica e organizzativa efficace, la Regione ha trasformato ogni euro investito in un volano per il tessuto produttivo locale, in quanto ristoratori, hotel, negozi e attività outdoor hanno beneficiato del grande afflusso di pubblico e la domanda di servizi di trasporto locale ha registrato un forte incremento;

– il moltiplicatore economico ha generato ulteriori 22 milioni di euro di impatto indiretto e indotto;

– l’impatto economico totale ha superato dunque i 40 milioni di euro, mentre il valore prudenziale dell’impatto netto immediato è stimato in 33 milioni a fronte di una spesa pubblica complessiva di 6,7 milioni.

La copertura mediatica ha portato il Piemonte sotto i riflettori di 190 Paesi, con oltre 15.000 ore di programmazione TV e 13 milioni di contatti digitali. Le immagini di paesaggi, eccellenze enogastronomiche, cultura e tradizioni sono così diventate patrimonio globale, rafforzando l’attrattività e la reputazione del territorio.

L’analisi dell’Università ha pertanto rilevato che “la Vuelta 2025 costituisce un esempio paradigmatico di grande evento sportivo capace di generare valore economico e sociale, accrescendo la visibilità internazionale del Piemonte e rafforzandone la posizione nel panorama europeo dei grandi eventi”.