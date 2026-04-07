Sabato il riconoscimento del Piazzo tra i Borghi più belli d’Italia

Sabato 11 aprile si terrà la cerimonia di riconoscimento ufficiale dell’ingresso del Piazzo nell’associazione “I Borghi più belli d’Italia”, un traguardo prestigioso che valorizza il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo.

L’iniziativa avrà luogo presso Palazzo Gromo Losa a partire dalle ore 10.00, alla presenza del sindaco Marzio Olivero, del Presidente della Provincia di Biella Emanuele Ramella Pralungo, del Vice Sindaco e Assessore alla Cultura e Turismo, Sara Gentile, del Presidente dell’Associazione “I Borghi più belli d’Italia”, Fiorello Primi, del Vice Presidente ANCI, On. Roberto Pella, del presidente regionale, Paolo Gaudissard, del Sindaco di Candelo, Paolo Gelone, e del Sindaco di Rosazza, Francesca Delmastro delle Vedove.

La cerimonia rappresenta un momento significativo per la comunità e per l’intero territorio, sancendo ufficialmente l’ingresso del Piazzo in una rete nazionale che promuove l’eccellenza dei borghi italiani.

Nel corso della mattinata, alle 11, è inoltre prevista l’inaugurazione con visite al festival del fumetto “Nuvolosa”, che si svolgerà tra Palazzo Gromo Losa e Palazzo Ferrero, arricchendo ulteriormente il programma della giornata con un evento culturale di richiamo.

“Questo riconoscimento rappresenta un motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità. L’ingresso del Piazzo ne ‘I Borghi più belli d’Italia’ è il risultato di un lavoro condiviso di valorizzazione e tutela del nostro patrimonio, e costituisce al tempo stesso un punto di partenza per nuove opportunità di sviluppo turistico e culturale del territorio. Invitiamo la cittadinanza a partecipare all’evento” commentano il Sindaco Marzio Olivero e il Vice-Sindaco e Assessore alla Cultura e al turismo Sara Gentile.

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