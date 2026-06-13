Ron torna all’Alpàa. Il celebre cantautore sarà protagonista della serata di mercoledì 15 luglio all’ombra del Sacro Monte. L’appuntamento è come sempre in Piazza Vittorio Veneto, a partire dalle 21.30.

Ora mancano gli ultimi due nomi e poi il programma della 50esima edizione della festa valsesiana sarà completo.

Ron torna all’Alpàa

Un altro nome di grande richiamo (ma anche un ritorno) entra così nel calendario dell’evento più atteso dell’estate.

L’ingresso sarà libero, come da tradizione, e il pubblico potrà ritrovare dal vivo una voce che ha accompagnato generazioni diverse. Ron, nome d’arte di Rosalino Cellamare, porterà sul palco la sua chitarra, la sua eleganza musicale e alcune canzoni diventate patrimonio della musica italiana. Da “Una città per cantare” a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2026 insieme a Tosca.

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