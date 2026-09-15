“Road to Pigiama run”: Pigi visita le famiglie Alveare amico.

Nel suo viaggio verso la Pigiama Run 2026, PIGI, la mascotte ufficiale dell’evento, a settembre ha fatto tappa anche a Biella per conoscere da vicino Alveare Amico, il progetto di LILT Biella dedicato ai bambini e ragazzi oncologici residenti nella Provincia di Biella e alle loro famiglie.

La tappa biellese rientra nel percorso nazionale “Road to Pigiama Run”, il viaggio attraverso l’Italia con cui PIGI ha raccontato i progetti sostenuti dalla corsa-camminata solidale promossa da LILT a favore dei piccoli pazienti oncologici e delle loro famiglie.

Sono 15 le famiglie di bambini con una diagnosi di patologia oncologica che usufruiscono dei servizi del progetto, pensato per offrire accoglienza, ascolto, orientamento, sostegno psicologico, supporto scolastico, attività ricreative e laboratori. Un luogo capace di accompagnare bambini, ragazzi e genitori durante un momento particolarmente complesso e delicato.

Durante la tappa biellese, PIGI ha incontrato alcune di queste famiglie.

Tra loro Nicole, 8 anni, che usufruisce del servizio di supporto scolastico e partecipa, insieme alla sua famiglia, anche ad altre attività come il laboratorio artistico e il sostegno psicologico.

C’è poi Melissa, 18 anni appena compiuti, che oltre alle sedute di attività fisica adattata, segue anche lezioni di potenziamento della lingua inglese. Per Melissa e per la sua famiglia, Spazio LILT è diventato negli anni un luogo familiare, accogliente, in cui si sentono a casa.

PIGI ha incontrato anche Gioele, 12 anni, uno dei portavoce ufficiali della Pigiama Run di Biella: ogni anno Gioele lancia ai partecipanti la sfida per il pigiama più originale, ricordando con entusiasmo il valore della partecipazione.

Tra le famiglie presenti, anche quella di Elisabetta, 6 anni, che partecipa al laboratorio artistico, mentre la sua famiglia è accompagnata attraverso il sostegno psicologico.

«Il nome Alveare Amico non è casuale: l’alveare è un luogo in cui ciascuno contribuisce al bene comune, dove ci si prende cura gli uni degli altri e dove la cooperazione permette di costruire protezione, calore e futuro», dichiara Rita Levis, Presidente di LILT Biella. «È questa l’immagine che ci guida: offrire alle famiglie un luogo in cui sentirsi accolte, ascoltate e meno sole. Grazie alla Pigiama Run, la comunità biellese può sostenere concretamente servizi che restano sul territorio e che accompagnano bambini, ragazzi e genitori nel percorso della malattia oncologica pediatrica».

Il progetto Alveare Amico vive grazie all’impegno di operatori e volontari che mettono a disposizione dei ragazzi competenze, tempo e relazione. «Per me essere parte di Alveare Amico significa offrire un aiuto a bambini, ragazzi e famiglie che stanno attraversando un momento difficile, costruendo con loro, passo dopo passo, un rapporto di fiducia.», racconta Pietro Ostano, operatore volontario di Alveare Amico. «Le sessioni, con il supporto allo studio unito alle attività ludiche per instaurare la relazione, diventano frangenti per recuperare continuità, self-confidence e prospettiva sulla trasformazione in atto. È un impegno che restituisce molto: permette di vivere integrando un’altra prospettiva e sottolinea quanto la guarigione fisiologica e quella emotiva interiore siano sempre reciproche».

La Pigiama Run di Biella 2026 si terrà venerdì 18 settembre a Spazio LILT, con apertura del Village alle 17:00 e partenza della corsa-camminata alle 19:00. L’evento è aperto a tutti: famiglie, bambini, gruppi, aziende, associazioni, camminatori, runner e chiunque desideri partecipare per testimoniare vicinanza ai bambini e ragazzi che affrontano una malattia oncologica e alle loro famiglie.

Indossare il pigiama per una sera significa sentirsi vicini a chi è costretto a farlo ogni giorno in un letto d’ospedale. A Biella, significa anche sostenere i servizi di Alveare Amico e contribuire a far crescere una rete di accoglienza, cooperazione e solidarietà.

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