Un investimento da oltre 408 mila euro per contrastare il dissesto idrogeologico e ripristinare la strada di accesso alla Riserva Naturale delle Baragge, nel territorio di Benna, all’interno del Poligono Militare di Candelo-Massazza.

Riserva delle Baragge: 408 mila euro per la sicurezza della viabilità

Il progetto, promosso dall’Ente di gestione delle Aree Protette del Ticino e del Lago Maggiore, è interamente finanziato dai fondi europei del Programma Regionale FESR Piemonte 2021-2027.

Negli ultimi anni il maltempo ha causato erosioni, cedimenti e caduta di alberi, costringendo più volte il Comune a chiudere il tratto stradale. Il piano prevede ora opere strutturali di consolidamento dei versanti tramite tecniche di ingegneria naturalistica, la regimazione delle acque meteoriche con nuove canalette drenanti e il rifacimento della carreggiata, adeguata anche al transito dei mezzi militari pesanti.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra l’Ente Parco, il Comune di Benna e la Brigata Alpina Taurinense, che ha curato lo studio di fattibilità. «È una risposta concreta a una criticità che si trascinava da anni», sottolinea il sindaco di Benna Cristina Sitzia, mentre il presidente dell’Ente Parco Alessandro Bellan e la direttrice Monica Perroni evidenziano il valore della cooperazione istituzionale per la tutela ambientale. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e l’affidamento dei lavori, il cantiere durerà nove mesi.

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