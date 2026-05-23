Riqualificazione da 450 mila euro per piazza Battiani e via Germanin.

Riqualificazione da 450 mila euro per piazza Battiani e via Germanin

Prosegue il percorso destinato a cambiare il volto della città con interventi mirati a ripensare spazi pubblici, viabilità e qualità urbana.

L’amministrazione comunale di Biella ha approvato il progetto esecutivo per la riqualificazione di piazza Battiani e via Ramella Germanin, intervento da circa 449 mila euro interamente finanziato attraverso fondi statali destinati alla valorizzazione delle aree territoriali confinanti con le regioni a statuto speciale.

Nel dettaglio, i lavori prevedono opere per circa 339 mila euro a cui si aggiungono oltre 110 mila euro per spese tecniche, arredi urbani, Iva e costi accessori.

Il progetto comprende la sistemazione degli spazi pubblici, la riqualificazione della viabilità oltre a interventi dedicati alla valorizzazione della roggia del Piano.

«Parliamo di un investimento importante, pari a quasi 450 mila euro, che consentirà di restituire decoro, sicurezza e maggiore vivibilità a un’area significativa della città – spiega l’assessore ai lavori pubblici Luca Castagnetti -. Questo intervento rappresenta un tassello concreto del percorso di rigenerazione urbana che l’amministrazione sta portando avanti, con attenzione alla qualità degli spazi pubblici e alle esigenze di residenti e attività commerciali».

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