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Cade dalla Ferrata del Limbo a Oropa: escursionista soccorso in elicottero

E’ accaduto oggi pomeriggio. Sul posto anche il Soccorso Alpino

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14 secondi fa

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Cade dalla Ferrata del Limbo a Oropa: escursionista soccorso in elicottero
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Cade dalla Ferrata del Limbo a Oropa: escursionista soccorso in elicottero.

Cade dalla Ferrata del Limbo a Oropa: escursionista soccorso in elicottero

Momenti di apprensione oggi pomeriggio nella zona di Oropa, dove si erano concentrate le ricerche di un uomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’escursionista sarebbe caduto lungo la Ferrata del Limbo.

L’uomo è stato localizzato dall’elisoccorso del 118, intervenuto insieme al Soccorso Alpino. Dopo il recupero, il ferito è stato trasferito in ospedale per le cure necessarie.

Immagine di repertorio

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