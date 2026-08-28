Sono state temporaneamente sospese le operazioni di ricerca della persona dispersa dallo scorso 25 agosto, dopo essere stata travolta dalla furia del torrente Cervo.

Ricerche sospese sul Cervo per il ciclista disperso

La decisione è giunta al termine di un’altra intensa giornata di perlustrazioni che purtroppo non ha portato al risultato sperato, lasciando i soccorritori in attesa di ulteriori elementi o sviluppi per poter riattivare il dispositivo sul campo.

Nella giornata odierna gli sforzi si erano concentrati lungo un ampio tratto del corso d’acqua. Le squadre specializzate dotate di unità fluviali, giunte dai Comandi dei Vigili del Fuoco di Biella e Vercelli, hanno setacciato in modo capillare l’alveo del fiume. Le complesse ispezioni sono partite dal guado nel comune di Gifflenga e si sono spinte verso valle, arrivando fino al ponte della ferrovia situato nel territorio comunale di Balocco.

Purtroppo, nonostante la massima precisione nei controlli effettuati lungo le sponde e nei punti più critici del tragitto, le verifiche hanno dato esito negativo. Senza nuovi indizi utili su cui lavorare, la macchina dei soccorsi ha dovuto arrestare le perlustrazioni dirette, rimanendo pronta a ripartire a fronte di nuove segnalazioni.

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