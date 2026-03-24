Attualità
Riapre la strada da Valdilana a Bielmonte
Viabilità
A partire dalle ore 18:00 di oggi, 24 marzo, sarà riaperta al traffico la Panoramica Zegna, lato Valdilana.
Nel tratto interessato è stato istituito un senso unico alternato senza impianto semaforico, con limite di velocità fissato a 30 km/h. La Provincia invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente e a mantenere un comportamento di guida prudente.
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