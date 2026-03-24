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Riapre la strada da Valdilana a Bielmonte

Viabilità

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39 secondi fa

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A partire dalle ore 18:00 di oggi, 24 marzo, sarà riaperta al traffico la Panoramica Zegna, lato Valdilana.

 

Nel tratto interessato è stato istituito un senso unico alternato senza impianto semaforico, con limite di velocità fissato a 30 km/h. La Provincia invita tutti gli automobilisti a prestare particolare attenzione alla segnaletica presente e a mantenere un comportamento di guida prudente.

 

 

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