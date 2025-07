Riaperto il silos ex Boglietti. Un mese e dieci giorni. Tanto è durato lo stop del parcheggio. Chiuso d’improvviso il 7 giugno scorso dopo un incidente che ne aveva messo fuori uso il sistema antincendio.

Da giovedì scorso, dopo settimane di attesa e una riapertura annunciata e poi slittata, ovvero quella del 7 luglio, finalmente è di nuovo fruibile.

«Abbiamo riaperto con due giorni di anticipo rispetto alla nuova data prevista – sottolinea l’assessore ai lavori pubblici Cristiano Franceschini -. Gli interventi, partiti nella stessa giornata di giovedì, sono stati conclusi rapidamente, anche grazie alle mie ripetute sollecitazioni».

La soddisfazione da parte dell’amministratore è palpabile: «Restituiamo alla cittadinanza un parcheggio fondamentale e strategico. Siamo davvero contenti di aver raggiunto l’obiettivo».

A inizio giugno una vettura aveva danneggiato l’idrante esterno dell’edificio. Da lì l’inevitabile stop.

Nei giorni di chiusura l’assenza del multipiano si era fatta sentire, e non poco, con disagi per commercianti, residenti e lavoratori. Ora il parcheggio è tornato a pieno regime, pronto ad accogliere le auto e a smaltire, almeno in parte, la richiesta di posteggi che ruota attorno al cuore della città.

E anche se la vicenda ha avuto qualche ritardo, il lieto fine è arrivato. Come si suol dire, meglio tardi che mai.

