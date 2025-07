Afa da funicolare. Cittadini e turisti, giovani e anziani hanno reclamato per le condizioni del mezzo pubblico. Ambienti piccoli con finestrini sporchi, torbidi e i 35 gradi percepiti all’interno non rendono piacevole il tragitto. Di sicuro non un paradiso per i claustrofobici.

Per non farci mancare nulla, delle due cabine solamente una è rimasta in funzione. Un vero “lusso” soprattutto per gli abitanti della parte alta della città, che tra un disguido e l’altro, rischiano di rimanere a piedi.

Afa da funicolare

Nata come mezzo per collegare il centro con la parte più storica di Biella, il Piazzo, ora la funicolare è diventata un pericolo per i suoi fruitori. Durante le ultime settimane di giugno e l’inizio di luglio, gli abitanti hanno protestato per la funzionalità dell’impianto simbolo del borgo medievale, carico di gravi problemi. Cosa accadrebbe nel caso in cui si dovesse bloccare la cabina a metà del percorso? Porte chiuse, finestrini bloccati e neanche un filo d’aria trasformerebbero la cabina in una pericolosa sauna. E di episodi simili ne sono successi parecchi.

In quest’ultimo periodo, quella che è una delle maggiori attrattive di Biella è diventata un’esperienza da evitare.

In pratica da quando è diventata un ascensore obliquo la funicolare ne ha passate e ne ha fatte passare di tutti i colori. E non soltanto per problemi tecnici, ma anche per carenze di comunicazione, di pulizia e di limitazioni negli orari di funzionamento.

Qualcuno la definisce anche un incubo a occhi aperti. E quindi c’è chi si aspetta una rapida ed efficace risposta da parte del Comune eppure, per ora, non si sente volare una mosca La pulizia e l’efficienza non regnano sovrane e neanche i 40° offrono una bella esperienza ai viaggiatori.

I cittadini sperano in una “boccata d’aria di novità”. Possibilmente fresca, a finestrini e porte aperte.

