Attualità
Refurtiva trovata nel giardino a Mottalciata
Indagini in corso da parte dei carabinieri
Refurtiva trovata nel giardino a Mottalciata.
Un cittadino residente a Mottalciata ieri ha chiamato i carabinieri in quanto avrebbe trovato un sacchetto con all’interno della bigiotteria nel suo giardino.
I carabinieri hanno acquisito al refurtiva.
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