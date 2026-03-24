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Refurtiva trovata nel giardino a Mottalciata

Indagini in corso da parte dei carabinieri

Pubblicato

8 secondi fa

il

Auto fuori controllo centra tre macchine parcheggiate

Refurtiva trovata nel giardino a Mottalciata.

Un cittadino residente a Mottalciata ieri ha chiamato i carabinieri in quanto avrebbe trovato un sacchetto con all’interno della bigiotteria nel suo giardino.

I carabinieri hanno acquisito al refurtiva.

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