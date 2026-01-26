RC Auto, nel Biellese l’aumento più alto.

Nel 2025 l’incremento annuo del prezzo dell’RC Auto in Italia ha registrato un netto rallentamento rispetto ai due anni precedenti, pur restando su livelli ancora elevati. Secondo l’analisi di Segugio.it, portale leader nel mercato italiano della comparazione online di prodotti assicurativi, utilities e servizi di credito, il premio medio annuale ha toccato i 469,86 euro, per un aumento rispetto al 2024 del +2,7%.

Analizzando i dati relativi alla regione Piemonte, nel 2025 il premio medio RCA si è attestato sui 454,37 euro, per una variazione su base annua del +2,1%, dato al di sotto della media italiana. Poco piacevole è la circostanza che nel Biellese l’aumento della polizza è stato notevolmente superiore ai dati nazionale e regionale (+6,03%).

A livello provinciale, il prezzo più alto nel 2025 per quanto riguarda l’Rc Auto in Piemonte si è registrato a Torino, dove la media si è attestata sui 493,87 euro, in aumento rispetto all’anno precedente del +1,8%. La provincia meno cara nel 2025 è stata invece quella di Verbano Cusio Ossola, con un prezzo medio pari a 335,41 euro per un rincaro dello +0,8% rispetto al 2024, mentre l’aumento maggiore della regione si è registrato a Novara, dove i prezzi medi sono aumentati del +6,5% anno su anno, arrivando a 386,87 euro.

Per quanto riguarda il Biellese, se è vero che da un punto di vista strettamente numerico il costo medio della polizza è stato di 375,10 euro. l’aumento è stato di gran lunga superiore alla media nazionale e regionale, vale a dire + 6.03%, un dato che in Piemonte è superato solo da Novara come abbiamo scritto.

