Seguici su

AttualitàBiella

L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni

Un’idea geniale che gira su Facebook

Pubblicato

16 secondi fa

il

L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni

L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni.

L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni

L’immagine è stata scattata in via Trieste e poi postata sulla pagina di Facebook “Ammiocuggino” nome suggestivo che definisce anche un po’ lo spirito del gruppo.

Qualcuno ha ricoperto con due copertoni usati i panettoni. Un’idea tutt’altro che peregrina.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.