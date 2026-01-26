AttualitàBiella
L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni
Un’idea geniale che gira su Facebook
L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni.
L’idea di “Ammiocuggino” per proteggere le carrozzerie delle auto dai panettoni
L’immagine è stata scattata in via Trieste e poi postata sulla pagina di Facebook “Ammiocuggino” nome suggestivo che definisce anche un po’ lo spirito del gruppo.
Qualcuno ha ricoperto con due copertoni usati i panettoni. Un’idea tutt’altro che peregrina.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Attualità2 giorni fa
Addio all’ultima discoteca di Biella: chiude il Road Runner
Fuori provincia17 ore fa
Auto si schianta contro la statua in mezzo alla rotonda
Video2 giorni fa
L’alta colonna di fumo che si alzava dal tetto in fiamme – VIDEO e FOTO
Attualità2 giorni fa